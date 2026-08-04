この真夏の時期に発生した熊本地震。現地で求められているのは、暑さ対策を含めた防災アイテムです。災害時に役立つ商品を選ぶ「防災グッズ大賞」で、2026年「アイデア賞」を受賞した、非常用パーソナルスペース、その名も「非密基地」。設営は簡単で、袋からテントを取り出して床に広げ、セットになったポンプで空気を入れるだけです。谷沢製作所・谷沢明弘営業開発部長：徐々に自立するようになります。これだけでプライバシー空