ドジャース大谷翔平選手は日本時間4日もフィールドでの練習には現れませんでした。大谷選手は、左膝の炎症の影響もあり、日本時間7月4日からこの1か月は登板機会がなし。前日にロバーツ監督は「シカゴでの遠征からキャッチボールを再開する予定です」と話していましたが、この日も大谷選手がキャッチボールする姿はありませんでした。これで10日連続フィールドでの練習は行われていません。