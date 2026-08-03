アルピニストの野口健氏が３日、Ｘを更新した。ボランティアに従事する熊本県内の様子を明かした。２８日午後４時２７分ごろ、最大震度７を観測する「令和８年熊本地震」が発生。被災地にボランティアとして向かった野口氏は「午前中に熊本市の大西市長そして午後は八代市の小野市長から被害状況のご説明を受けました。八代市民の約半数が断水の影響を受けているとのこと。電気はほぼほぼ全て復旧しているとのことでそこは一つ