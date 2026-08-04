8月1日、伊勢市にある近鉄宇治山田駅に到着された愛子さまのお姿に、駅頭で待っていた人々から大きな歓声が上がった。愛子さまは、ほほ笑み、手をふられたが、その瞳には強い覚悟が秘められているようだった。皇室担当記者はこう話す。「愛子さまは8月1日・2日に三重県を訪問されました。2日には伊勢神宮の豊受大神宮（外宮）や皇大神宮（内宮）を参拝し、行事『御木曳（おきひき）』を視察されたのです」御木曳とは、社殿などを建