ハン・ソヒが心境を明かした。最近騒動となった熱愛説について、自身の思いをつづっている。【写真】T.O.Pと“関係”のハン・ソヒ、同性愛を告白ハン・ソヒは8月4日にブログを更新。「意図せず、予想もしなかった形で突然騒ぎになってしまったことについて、頭を下げて謝罪します」と切り出した。続けて「実は私は何とも思っていない。ああ、私がやることは全部面白く見えるんだな。私のことをそんなに好きなのかと思った」とした