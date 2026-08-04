中部電力は不正アクセスを受け、7万人以上の個人情報が漏洩した可能性があると発表しました。 【写真を見る】中部電力に不正アクセス 氏名･メールアドレス･電話番号など7万人以上の個人情報漏洩か 役職員のメール約2400件などが不正に閲覧された可能性も 漏洩した可能性があるのは、中電の取引先や自治体・中電グループの役職員らをあわせた約7万4000人の氏名・メールアドレス・電話番号などです。 役