高級外車を運転し、7台の車に衝突するなどした疑いで逮捕された男。フォロワー50万人を超える“自称インフルエンサー”の偽りの豪華生活が明らかになった。白煙を上げるベントレーから猛ダッシュで逃走イギリスの高級車「ベントレー」を運転しながら、カメラに向かってポーズを取る男。宋竜巳容疑者のインスタグラムより：きょうは鴨川の海を見て泊まる。過失運転致傷などの疑いで再逮捕された宋竜巳容疑者（49）だ。事故当時、宋