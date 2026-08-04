田野憂のXから日刊スポーツ

田野憂が熊本地震被災地に300万円寄付、批判に「否定される筋合いない」

by ライブドアニュース編集部

  • セクシー女優の田野憂（22）が熊本地震被災地への支援を報告した
  • 日本赤十字社を通じた300万円の寄付と物資提供を行ったとのこと
  • 職業を理由に支援まで否定される筋合いはない」と批判に反論した
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