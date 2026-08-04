元SMAPメンバーでオートレーサーの森且行（52＝川口）が3日、川口オート第8レース優勝戦に勝利し、5年9カ月ぶりの優勝を飾った。これを受け4日、香取慎吾が祝福のコメントを発表した。香取は「森くん、大きなけがからの復活優勝、本当におめでとうございます。5年9カ月ぶりという長い時間、諦めずに上を目指し、前を向き続けた森くんの優勝に、勇気をもらいました！これからも、がんばってください。僕も、がんばります！」と祝