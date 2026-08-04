◆パ・リーグロッテ５―３西武（４日・ＺＯＺＯマリン）ロッテが西武とのカード初戦に逆転勝ち。４３勝４８敗３分けで、借金５とした。９回に登板した益田が今季２セーブ目を挙げ、通算２５０セーブを達成。プロ野球史上５人目の偉業で名球会入りを決めた。本来、クローザーは横山が務めているが、サブロー監督は本拠のファンの前で粋な舞台を用意。意気に感じた益田も、３者凡退の快投で応えた。試合後はお立ち台に上がり「