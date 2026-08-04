8月2日、ミュージカル『愛の不時着』大阪公演の千秋楽がおこなわれ、“不適切な関係” が報じられた主演2人、三山凌輝と花乃まりあも終演後のカーテンコールであいさつした。その様子が3日、ピンズバで報じられたが、その内容が物議をかもしている。三山が語ったというのは、このような内容だ。「すごい濃度の高さで作品と向き合ってきて、正直、毎日『愛の不時着』のことしか考えてない期間でした。この作品に出会えて本当に