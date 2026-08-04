8月3日、今年1月に建造物損壊容疑で現行犯逮捕され、謹慎処分となっていた歌舞伎俳優・中村鶴松が、10月の「平成中村座十月大歌舞伎」で復帰すると発表された。「鶴松さんは1月18日0時50分頃、東京都台東区の飲食店出入り口のドアを蹴り破ったとして現行犯で逮捕されました。現場となった店のトイレを無断で使用、店員が注意したところ暴れ出したため、110番通報されました。泥酔状態だったとされています。警視庁の調べに対