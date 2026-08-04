【前後編の後編／前編を読む】妻の親友と不倫した46歳夫「賢すぎて、なかなかつついてこない」妻との結婚は、32歳の誕生日に出されたビーフシチュー塚原孝次さん（46歳・仮名）は、29歳のとき、仕事のセミナーで3歳年下の郁美さんと出会った。知的で率直、場をさりげなく仕切る彼女にひと目ぼれし、32歳の誕生日に妊娠を告げられて結婚。二人の娘にも恵まれた。良い意味で“大雑把”で、義母や友人とも巧みに関係を築く郁美さ