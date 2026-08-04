２日夕方、JR中央線多治見駅に停車した特急「しなの」の一部ドアが開かず、乗客5人が列車から降りられませんでした。 【写真を見る】特急「しなの」から降車できず…多治見駅で一部ドア“開かず”乗客５人が千種駅で乗り換えて折り返す JR東海によりますと、２日午後6時前、多治見駅に停車した長野発・名古屋行きの特急「しなの」で4号車の一部ドアが開かず、駅で降車できなかったと発車後に乗客から車掌に申告がありました。