性加害事件を起こした漫画家を別のペンネームで起用していた問題で、小学館は再発防止策などを発表しました。小学館の漫画配信アプリ「マンガワン」の編集部が、漫画家の性加害を把握しながら別のペンネームで起用した問題をめぐっては、第三者委員会が3日、「被害女性への人権侵害を助長する」などと指摘する報告書を公表しました。これを受け小学館は、社長らの役員報酬を一部自主返納すると発表しました。また、再発防止策とし