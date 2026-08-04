約1億5700万円もの脱税が発覚し、懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡された実業家の宮崎麗果氏。裁判では反省の弁を述べたものの、その後も変わらず事業を続けておりノーダメージぶりが注目を集めている。宮崎氏については、2025年12月に多額の脱税が発覚し、2026年3月の初公判で起訴内容を全面的に認めた。その後、7月15日に判決が言い渡され、東京地裁の判決に対し控訴期限内に控訴しなかったため、7月30日に刑が確