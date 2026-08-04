サッカー日本代表・上田綺世の妻でインフルエンサーの由布菜月が、自身のYouTubeでこぼした “本音” が、X上で物議を醸している。上田と由布は、2022年に結婚を発表しており、2026年1月には第1子妊娠を報告。4月には、元気な女の子が産まれてきたことを発表していた。「今回物議を醸したのは、由布さんが8月頭、自身のYouTubeチャンネルに投稿していた動画でした。ファンからの質問に答える形で、出産や育児に関するトークを