「イオンモール熊本」で発生した爆発により、従業員3人が死亡したアパレル大手のオンワードホールディングスがきょう、従業員が被害にあうまでの詳しい経緯について公表しました。【写真を見る】【速報】「店舗に戻ったが何かやることはあるか」 「イオンモール熊本」爆発で従業員3人死亡オンワードホールディングスが経緯公表オンワードの調査によりますと、地震発生直後の午後4時半ごろ、当時福岡市内で勤務していた営業