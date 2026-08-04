8月3日で閉幕した長岡まつり大花火大会。大迫力の花火が多くの人を魅了した一方、会場近くの道の駅では花火観覧目的の長時間駐車が相次ぎました。その長時間駐車の実態を取材しました。 長岡まつり大花火大会 8月2日、3日の2日間行われた長岡まつり大花火大会。2日間合わせ有料観覧席36万席は完売し、全国から訪れた多くの人を魅了しました。しかし、その一方で。 長蛇の列が 【記者リポート」「こちらでは、