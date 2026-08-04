《本日、Single「lovesong」がリリースとなりました。俳優時代から、「いつか自分の楽曲を届けたい」という想いを胸に歩んできました》2021年に亡くなった神田沙也加さんの元恋人で、現在はTikTokライバーとしての活動をメインとする元俳優・前山剛久が、7月31日、初のオリジナル3曲入りデジタルシングル『lovesong』をリリース。Instagramで冒頭のように投稿し、自身のYouTubeチャンネルでMVも公開したが、またしても激しい批判