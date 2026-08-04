タレントのビートたけしが２日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、教師の不祥事が相次ぐ日本社会の現状について私見を述べる一幕があった。生徒へのわいせつ行為など不祥事を起こす教師が後を絶たない現状について討論した、この日の番組の最後でたけしは「先生がものすごい給料はいいし、休暇も取れるし、待遇がものすごく良くて、みんながなりたくてもなれないような花形の仕事だった