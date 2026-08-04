干ばつで不足している原発の冷却水を確保するため、ルーマニア軍がドナウ川の岩盤を爆破しました。勢いよくふき上がる巨大な水柱。ルーマニア海軍は3日、国内を流れるドナウ川の岩盤を爆破しました。ルーマニアでは連日の猛暑と雨不足でドナウ川の水位が大幅に低下し、この水をくみ上げて使用しているチェルナボーダ原発の冷却水が不足していて、原子炉2基のうち1基がすでに停止しています。ルーマニア政府は岩盤を爆破することで