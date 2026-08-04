《この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます》8月2日、女優の川口春奈（31）が自身の公式Instagramを更新、サッカー日本代表の板倉滉（29）と連名で、結婚と第一子妊娠を発表した。’07年に第11回『ニコラ』のオーディションでグランプリを獲得し、芸能界入りした川口。’22年に放送された主演ドラマ『silent』（フジテレビ系）は社会現象となるほど大きな話題を呼んだ。女優として確かな評価