〈ナイフで切りつけ現金を奪ったのは「現役の日大職員」…《“逮捕時の言葉”が流行語になった》「ヤンチャカップル」の正体（昭和25年の事件）〉から続く日大の現役職員（19）が同僚を切りつけ給料を奪った「日大ギャング事件」。年下の恋人と逃亡するも、逮捕時に「オー・ミステーク」と叫んだあまりにあっけない結末は、同年の流行語になるほど世間を騒がせた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）あれから数年――。判決