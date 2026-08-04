4日未明、神奈川県の東名高速道路で大型トラックなど3台がからむ事故があり、男性1人が死亡、2人が軽傷です。トラックの周りに散乱する積み荷。午前3時半ごろ、東名高速道路の上り、伊勢原ジャンクション付近でタイヤがパンクして停車していた大型トラックに、別のトラックが衝突しました。警察によりますと、パンクしたトラックの運転席側で作業していた修理業者の男性が下敷きになり、現場で死亡が確認されました。トラックの運