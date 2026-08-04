気象庁の観測によりますと、7月28日の午後4時27分に震度7を観測して以降、4日午後3時までのおよそ1週間で、震度1以上の地震が521回に達しました。 気象庁は4日午後4時から会見を開き、「地震の発生数は、増減を繰り返しながら、大局的には緩やかに減少しているが、地震活動は依然として活発な状態が継続している」と評価しました。 その上で、今後、1週間程度、最大震度5強程度の地震に注意して欲しいとしています。さらに最大震