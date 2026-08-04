千鳥大悟（46）が3日に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。最近、楽屋で涙したことについて明かした。大悟は岡山県の実家ですごしたころのことを思い出して泣いた話を明かした。大悟は「ワシもや、それこそ子どものころや、日曜日なんとなくあるやん、『笑点』家族で見て、家で家族でみて、で『サザエさん』見て…みたいな。でも、笑点なんか日本テレビでしか見んし、サザエさんもフジテレビ