4日の東京外国為替市場は1ドル＝157円台後半で取引された。午後5時現在は前日比1円04銭円安ドル高の1ドル＝157円80〜82銭。ユーロは95銭円安ユーロ高の1ユーロ＝181円64〜68銭。片山さつき財務相は3日、日米両政府が協調して円買いの為替市場介入を実施したと表明。こうした発信などにより、円高が進む場面があった反動から、持ち高調整のための円売りドル買いが先行した。輸入企業などによる決済のための実需のドル買いもあ