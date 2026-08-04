札幌・北警察署は8月3日、窃盗の疑いで札幌市北区の無職の女（85）を現行犯逮捕しました。女は3日午後4時すぎ、札幌市北区の青果店でメロン1玉（販売価格1382円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、女はメロン1玉をエコバッグに入れて会計をせずに店外へ出たということです。北警察署管内で発生した別の窃盗事件を捜査していた警察官が、犯行の一部始終を目撃し逮捕しました。女の所持金はおよそ1万4000円でした。