ゴルフの海外メジャー大会、全英女子オープンで初優勝を果たした桑木志帆選手（23）が4日に凱旋。改めて喜びを語りました。桑木志帆選手：今はちょっとずつ実感が湧いてきた感じです。インスタグラムのフォロワーが1万1000人くらい増えたのでびっくりしてます。桑木選手は全英女子オープンで、日本の女子選手7人目となる海外メジャー制覇を果たしました。今大会の優勝で、世界ランキングも46位から16位に急浮上。2年後に行われるロ