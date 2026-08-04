けさ（4日）、東京・羽田空港近くの上空で全日空機と国の「飛行検査機」が異常接近する「ニアミス」の事案がありました。国土交通省と全日空によりますと、午前5時44分ごろ、中国・上海発の全日空機が羽田空港のC滑走路に着陸しようとしていた際、その下降ルートに国交省の「飛行検査機」が横切る形で侵入し、全日空機側で衝突の危険性を示す警報が鳴りました。全日空機は警報に従って回避の操作を行い、乗客乗員合わせて197人にけ