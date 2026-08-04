東京オリンピックの重量挙げ日本代表の男が、コンビニエンスストアで万引きをしたあと、店員の男性を骨折させた疑いで、現行犯逮捕されていたことがわかりました。捜査関係者によりますと、元重量挙げ選手で自営業の山本俊樹容疑者（34）は、8月1日、東京・北区のコンビニエンスストアで、卵パックなどを盗んだ後、注意してきた店員の男性を突き飛ばして路上に転倒させ指を骨折させた疑いで現行犯逮捕されました。山本容疑者は、「