アメリカ西部ワシントン州で発生している大規模な山火事について、地元当局は3日、放火の疑いで37歳の男を拘束したと発表しました。地元メディアなどによりますと、ワシントン州では先週末から17件の山火事が発生し、東京都の面積のおよそ半分にあたる1000平方キロメートル以上が焼失しました。これまでに700棟以上の建物が被害を受け、およそ6万5000人が避難を余儀なくされています。こうした中、地元当局は3日、このうち1件の山