26日夜、山口県平生町の住宅に崩れた裏山の土砂が流れ込み男性1人が行方不明となっています。消防によりますと、26日午後7時44分ごろ、平生町小郡に住む40代の男性から「家が土砂崩れで倒壊した。1人が家に埋まっている」と119番通報がありました。被害を受けた住宅は2階建てで、1階部分に土砂が流れ込み傾いていました。当時住宅には5人がいて、このうち、1階部分にいた70代の男性1人が行方不明となっていて、27日は午前6時半から