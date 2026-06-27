北海道・旭川中央警察署は2026年6月26日、ストーカー規制法違反の疑いで旭川市の無職の男（38）を逮捕しました。男は6月22日、30代の女性宅の玄関前に靴が入った紙袋を置いて受け取りを求めたほか、女性宅付近をうろついたり、手紙を投函したりするなど、ストーカー行為をした疑いが持たれています。警察が、別の事案で女性に話を聞いていたところ、女性から相談があり、今回の事件が発覚しました。調べに