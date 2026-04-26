意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「おもちゃの多様性」です。子供の頃から多様な社会と身近に接して1月に初めて自閉症のバービー人形が発売されました。専門家の協力を得て開発され、感覚過負荷を軽減するためのノイズキャンセリングヘッドホンをつけていたり、ハンドスピナーや補助的代替コミュニケーション装置のタブレットを持っているなど、自