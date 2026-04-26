きょうは低気圧が近づき、西日本の太平洋側は激しい雷雨となるおそれがあります。道路の冠水などにご注意ください。東日本や北日本は天気の崩れはなく、山林火災が続いている岩手県の大槌町周辺も晴れて、南よりの風がやや強く吹きそうです。予想最高気温は晴れる北日本と東日本は平年より高く、東北でも夏日となる所がありそうです。雨が降る西日本は平年並みかやや低めで、空気が少しヒンヤリと感じられるでしょう。あすの朝は東