女子プロゴルフの青木瀬令奈（リシャール・ミル）が１６日、インスタグラムのストーリーズを更新し、交通事故に遭ったことを報告した。青木は宮城県の整形外科病院の待合室とみられる写真を添え、「今朝、コースに向かう途中信号待ちで停車していたら後ろから追突されました」と報告。自身と、同乗していた大西翔太コーチは無事だったといい「全身あちこちが痛いです時間と共に痛みが出てきたりしているので明日のこと