アメリカのトランプ政権は留学生ビザの有効期間を最長4年間に短縮することを発表しました。「ビザを悪用した滞在を防ぐためだ」と主張しています。トランプ政権は16日、留学生のビザについて、学習プログラムの期間にかかわらず、有効期間を最長4年間に短縮すると発表しました。大学院への進学や博士課程の履修などで延長が必要な場合には、個別に審査するとしています。政権が重要政策に掲げている不法移民対策の一環で、「ビザの