準決勝でスペインに完敗したフランス圧倒的な強さで勝ち進んできたフランスが、準決勝であっさりと散った。徹底してポゼッションにこだわるスペイン相手に攻め手がなく、エースFWキリアン・エンバペも沈黙。個の圧倒的な輝きは、相手の守備組織を最後まで崩せなかった。チャンスはあったが、決めきれず。疲れなのか、集中力が切れたのか、パスやシュートのミスも少なくなかった。スペインが強かったのはもちろんだが、フランス