ユニセフ（UNICEF、国連児童基金）の公式SNSアカウントは16日、W杯決勝で対戦するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（39）と、スペイン代表FWラミン・ヤマル（19）の“運命的な出会い”を捉えた写真を公開し、世界中で大きな反響を呼んでいる。公開されたのは、当時バルセロナの若きスターだったメッシが、まだ赤ん坊だったヤマルをお風呂に入れている様子を収めた1枚。慈善活動の一環として撮影されたもので、今大会のファ