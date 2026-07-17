波及効果は絶大だ。バレーボール男子のネーションズリーグ（ＶＮＬ）予選ラウンド第３週大阪大会第２戦（１６日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）、世界ランキング４位の日本は同１５位のカナダに３―２で逆転勝ち。２０２３年大会以来となる開幕１０連勝を飾った。この日は石川祐希（ジラート）、高橋藍（ルブリン）、西田有志（大阪Ｂ）の３本柱が１ケタ得点にとどまるも、途中出場の大塚達宣（ミラノ）、宮浦健人（名古屋）らが躍動