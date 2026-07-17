大物日本人メジャーリーガー４人の極秘食事会をキャッチにこやかな表情の大谷翔平（32）の隣で微笑んでいるのは村上宗隆（26）。両脇には笑みを浮かべた山本由伸（27）と佐々木朗希（24）の姿。リラックスした雰囲気でカメラを見つめている。フライデーは今回、ドジャースの大谷と今年からホワイトソックスに入団した村上との″球場外″での意外な交流姿を独占キャッチした。ドジャースは6月13〜15日（日本時間）に、ホワイトソッ