米大リーグ、ドジャースは16日(日本時間17日)、後半戦のスタートとなる17日(同18日)からのニューヨークでのヤンキース戦先発投手を発表。初戦に佐々木朗希が登板し、19日(同20日)の3戦目に山本由伸が投げる。18日の2戦目は今季4勝を挙げている右腕のシーハンが登板する。一方、ヤンキースも先発投手を発表し、1戦目で佐々木と投げ合うのは今季3勝の右腕コール、山本は今季ヤンキースの勝ち頭で9勝をマークしているシュリトラ