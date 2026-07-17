IGアリーナで開催されている大相撲名古屋場所が連日熱戦で沸いている。中でも21歳の新鋭・藤ノ川（伊勢ノ海部屋）が2日目に横綱・大の里（二所ノ関部屋）、3日目に横綱・豊昇龍（立浪部屋）を連破するという横綱初挑戦から4連勝（不戦勝除く）は戦後初の快挙となった─。【写真】「金星の笑顔」インタビューを受ける藤ノ川が可愛い藤ノ川の連続金星に座布団飛び交う横綱に2連勝ということもあり館内では指笛が響き渡り、大量の