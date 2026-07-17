トランプ米大統領が創設した交流サイト（SNS）「トゥルース・ソーシャル」のアプリ＝2024年3月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】トランプ米大統領が創設した交流サイト（SNS）「トゥルース・ソーシャル」を運営するトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ（TMTG）は16日、トランプ氏の投稿を遅延なく一般利用者より先に受け取れる有料のデータ配信サービスを8月1日に始めると発表した。トランプ氏の投稿に反応して