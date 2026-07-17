シャキーラをはじめ、世界的なビッグアーティストが共演するW杯決勝でのハーフタイムショー(C)Getty Images莫大な収益を見込んだFIFA会長の肝いり企画4年に一度の一大スポーツイベントを彩る“スーパースターの競演”の存在が賛否両論を生んでいる。物議を醸しているのは、現地時間7月19日にアメリカのニュージャージー州にあるメットライフ・スタジアムで行われる北中米ワールドカップ（W杯）の決勝戦で史上初めて開催される「