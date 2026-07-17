お小遣いでも株が買える！こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。6月25日につけた日経平均最高値、7万2366円から下落はしているものの、7万円を挟んでの攻防。半導体関連銘柄がちょっと落ち着いてきたかと思いますが、この先はどうなるのでしょうか。大型の日経平均寄与銘柄の値動きが落ち着いたら、優待銘柄が多い中型・小型株にもそろそろ恩恵が回ってくるのではないかと期待しています。今回は投資額が少なくても優待や
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