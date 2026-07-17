大リーグ機構のロゴマーク【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は16日、2027年のレギュラーシーズンが3月24日に開幕すると発表した。同日に実施する1試合のカードは未定で、25日に14試合が行われて本格的に始まる。大谷、山本、佐々木が所属するドジャースは本拠地でのブレーブス戦でスタートする。開幕カードで、村上のホワイトソックスはタイガース、岡本のブルージェイズはヤンキース、吉田のレッドソックスはマリナーズと、