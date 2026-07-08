7月7日、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」にとって初のゴールデン冠番組が放送された。待望の放送に歓喜するファンがいる一方、一部では内容に物足りなさを指摘する声もあがっている。「同日放送されたのは『M!LKの爆裂ミッション』（TBS系）。全国の視聴者からM!LKにやってほしい、調べてほしいことを募集。応募総数1300通のなかから選ばれたミッションに、M!LKが全力で挑むというものでした」（芸能記者）おおむね好評の